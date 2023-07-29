ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що українські військові скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів.
Джерело: Буданов у коментарі "ТСН"
Деталі: Видання пише, що на запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: "Скоро".
Зазначається, що точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.
Керівник ГУР також запевнив видання, що розташування "вагнерівців" на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.
За словами Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.
"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", – сказав очільник ГУР.
Нагадаємо: У вересні Кирило Буданов говорив, що Україна повернеться до Криму до кінця весни 2023 року.