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ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов

"Українська правда"Субота, 29 липня 2023, 03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що українські військові скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів.

Джерело: Буданов у коментарі "ТСН"

Деталі: Видання пише, що на запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: "Скоро".

Зазначається, що точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.

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Керівник ГУР також запевнив видання, що розташування "вагнерівців" на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.

За словами Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", – сказав очільник ГУР.

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Нагадаємо: У вересні Кирило Буданов говорив, що Україна повернеться до Криму до кінця весни 2023 року.

Теми: БудановКримЗбройні сили
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