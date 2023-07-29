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ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов

"Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что украинские военные скоро смогут освободить оккупированный россиянами Крымский полуостров.

Источник: Буданов в комментарии "ТСН"

Детали: Издание пишет, что на вопрос, когда же украинские войска войдут в Крым, руководитель ГУР ответил: "Скоро".

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Отмечается, что точной даты деоккупации полуострова Буданов не стал называть, а лишь заверил, что это произойдет вскоре.

Руководитель ГУР также заверил издание, что расположение "вагнеровцев" на территории Беларуси совсем не пугает Силы обороны Украины. Угрозу со стороны Беларуси он назвал нереальной.

По словам Буданова, количественного увеличения российских оккупационных войск не наблюдается.

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"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери", – сказал глава ГУР.

Напомним: В сентябре Кирилл Буданов говорил, что Украина вернется в Крым до конца весны 2023 года.

Темы: БудановКрымВооруженные силы
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