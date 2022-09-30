Буданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.

Источник: Буданов в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября

Прямая речь Буданова: "Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует".

Детали: Буданов прогнозирует, что в целом война "не такое уж долгое время будет продолжаться, скоро это закончится".

Прямая речь руководителя ГУР МОУ: "Ну, я никогда не говорил "2-3 недели". Если помните мои высказывания где-то в конце мая, то я тогда рассказал алгоритм. Я говорил, что в июне мы будем немного, к сожалению, терять, в июле будет условный застой, в августе начнем движения на восстановление своей территории. Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год".

Детали: Буданов добавил, что освобождение Крыма будет "не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше".

Он добавил, что не боится давать такие прогнозы, потому что "это даже не начало конца (завершения войны – ред.) это такой процесс, который в разгаре".

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