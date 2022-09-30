Буданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.
Источник: Буданов в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября
Прямая речь Буданова: "Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует".
Детали: Буданов прогнозирует, что в целом война "не такое уж долгое время будет продолжаться, скоро это закончится".
Прямая речь руководителя ГУР МОУ: "Ну, я никогда не говорил "2-3 недели". Если помните мои высказывания где-то в конце мая, то я тогда рассказал алгоритм. Я говорил, что в июне мы будем немного, к сожалению, терять, в июле будет условный застой, в августе начнем движения на восстановление своей территории. Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год".
Детали: Буданов добавил, что освобождение Крыма будет "не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше".
Он добавил, что не боится давать такие прогнозы, потому что "это даже не начало конца (завершения войны – ред.) это такой процесс, который в разгаре".
Предыстория:
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.
- 14 сентября Зеленский заявил, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков.