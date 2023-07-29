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У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 08:47
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
фото: Дніпропетровська ОВА

Надзвичайники вночі на 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи у багатоповерхівці Дніпра після влучання російської ракети напередодні, кількість постраждалих не змінилася – 9 людей, повідомив очільник області Сергій Лисак.

Джерело: Лисак у Telegram

Деталі: З 9 поранених двоє – діти.

Зараз на місці комунальники займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.

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Пряма мова Лисака: "Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди та 7 автівок.

Після третьої ночі надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи".

Нагадаємо: Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.

Теми: Дніпрообстрілвійна
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