В Днепре завершили поисково-спасательные работы после попадания российской ракеты
Чрезвычайники ночью на 29 июля завершили поисково-спасательные работы в многоэтажке Днепра после попадания российской ракеты накануне, количество пострадавших не изменилось - 9 человек, сообщил глава области Сергей Лысак.
Источник: Лысак в Telegram
Детали: Из 9 раненых двое - дети.
Сейчас на месте коммунальщики занимаются ликвидацией последствий российского обстрела.
Прямая речь Лысака: "Кроме атакованных админздания и многоэтажки имеем еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие - двухэтажные. Задело и 3 административных здания и 7 автомобилей.
После трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы".
Напомним: Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.
По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.