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В Днепре завершили поисково-спасательные работы после попадания российской ракеты

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 08:47
В Днепре завершили поисково-спасательные работы после попадания российской ракеты
фото: днепропетровская ОВА

Чрезвычайники ночью на 29 июля завершили поисково-спасательные работы в многоэтажке Днепра после попадания российской ракеты накануне, количество пострадавших не изменилось - 9 человек, сообщил глава области Сергей Лысак.

Источник: Лысак в Telegram

Детали: Из 9 раненых двое - дети.

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Сейчас на месте коммунальщики занимаются ликвидацией последствий российского обстрела.

Прямая речь Лысака: "Кроме атакованных админздания и многоэтажки имеем еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие - двухэтажные. Задело и 3 административных здания и 7 автомобилей.

После трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы".

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Напомним: Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.

Темы: Днепробстрелвойна
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