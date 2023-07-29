Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі

Найманці групи "ПВК Вагнер" переміщуються в бік Сувальського коридору, який з'єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області та Білорусі, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні.

Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко, щоб "проштовхнути їх до Польщі".

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Пряма мова Моравецького: "Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі".

Більше деталей: За словами глави уряду Польщі, "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". Вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав він.

Нагадаємо: Раніше портал "Опір", створений Силами спеціальних операцій, повідомив, що в Гродно прибуло близько сотні найманців російської групи Вагнера.

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Більшість прибулих найманців мають досвід контрабандної діяльності, зокрема переправлення нелегальних мігрантів, стверджує портал.

Раніше Лукашенко заявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо нібито хочуть атакувати Польщу.