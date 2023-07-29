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Польша заявила о перемещении вагнеровцев на запад Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 29 июля 2023, 13:02
Польша заявила о перемещении вагнеровцев на запад Беларуси
фото: риа новости

Наемники группы "ЧВК Вагнер" перемещаются в сторону Сувалкского коридора, который соединяет страну с государствами Балтии, а также отделяет территорию Калининградской области и Беларуси, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Моравецкий заявил, что Польша в течение последних двух лет сталкивается с постоянными атаками на своей границе.

Только в этом году, добавил он, было зафиксировано 16 000 попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых заманивают диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко, чтобы "протолкнуть их в Польшу".

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Прямая речь Моравецкого: "Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси".

Больше деталей: По словам главы правительства Польши, "это, безусловно, шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". Они, вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников и будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию, дестабилизировать Польшу, но, вероятно, они также будут пытаться проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, а это создает дополнительные риски, сказал он.

Напомним: Ранее портал "Сопротивление", созданный Силами специальных операций, сообщил, что в Гродно прибыло около сотни наемников российской группы Вагнера.

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Большинство прибывших наемников имеют опыт контрабандной деятельности, в том числе переправки нелегальных мигрантов, утверждает портал.

Раньше Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что якобы хотят атаковать Польшу.

Темы: ВагнерБеларусь
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