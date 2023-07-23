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Лукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 11:53
Лукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід
лукашенко в путіна, фото пул первого

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.

Джерело: Лукашенко на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, якого цитує його пресслужба

Пряма мова Лукашенка: "Можливо, і не слід було говорити. Але скажу, що нас почали "напружувати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" Ну і в тиху... Ми ж контролюємо, що відбувається. "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува.

А Жешув для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них ось це всередині сидить: Жешув - це біда. Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовилися. Не хотілося б туди їх передислокувати. Тому що в них настрої погані. І, треба віддати належне, вони знають, що відбувається навколо Союзної держави".

Деталі: Путін, зі свого боку, заявив, що бачить контрнаступ ЗСУ, але "він провалився".

Очікується, що їхня зустріч триватиме два дні.

Ще Лукашенко заявив, нібито "розчленування України" для нього неприйнятне.

Оновлено: ЗМІ пишуть, що Лукашенко на зустріч із Путіним привіз "мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно".

Довідково: Минулого разу Лукашенко демонстрував карту нібито нападу України "з чотирьох позицій", що стало мемом.

Нагадаємо: За даними Держприкордонслужби, у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Теми: ЛукашенкоПутінвійнаВагнер
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