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В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 15:52
В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва нічого не зміниться
фото: УП

Українська православна церква МП повідомила, що продовжить відзначати Різдво Христове у січні.

Джерело: Отець Олександр (Клименко) в коментарі УП

Деталі: Спершу редакція звернулася до підсанкційного митрополита Антонія, якого вважають другою людиною УПЦ МП. На запитанні він кинув слухавку та більше не відповідав.

Клименко відповів на запитання УП та уточнив, що для їхньої церкви "нічого не зміниться" після того, як президент Володимир Зеленський затвердив Різдво державним святом 25 грудня.

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Він зазначив, що 7 січня тепер не буде державним святом, але церква все одно відмічатиме Різдво саме у цей день.

Клименко нагадав також слова патріарха Філарета про те, що святкування Різдва 7 січня "не є наближенням до РПЦ".

Нагадаємо: Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дати державних свят відповідно до новоюліанського церковного календаря.

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Теми: УПЦ МПрелігіясвяткування
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