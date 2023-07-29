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В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"

Роман ПетренкоСубота, 29 липня 2023, 15:52
В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва нічого не зміниться
фото: УП

Українська православна церква МП повідомила, що продовжить відзначати Різдво Христове у січні.

Джерело: Отець Олександр (Клименко) в коментарі УП

Деталі: Спершу редакція звернулася до підсанкційного митрополита Антонія, якого вважають другою людиною УПЦ МП. На запитанні він кинув слухавку та більше не відповідав.

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Клименко відповів на запитання УП та уточнив, що для їхньої церкви "нічого не зміниться" після того, як президент Володимир Зеленський затвердив Різдво державним святом 25 грудня.

Він зазначив, що 7 січня тепер не буде державним святом, але церква все одно відмічатиме Різдво саме у цей день.

Клименко нагадав також слова патріарха Філарета про те, що святкування Різдва 7 січня "не є наближенням до РПЦ".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Володимир Зеленський підписав закон, який змінює дати державних свят відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Теми: УПЦ МПрелігіясвяткування
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