В УПЦ МП заявили, что после решения Зеленского по Рождеству "ничего не изменится"
Украинская православная церковь МП сообщила, что продолжит отмечать Рождество Христово в январе.
Источник: Отец Александр (Клименко) в комментарии УП
Детали: Сначала редакция обратилась к подсанкционному митрополиту Антонию, которого считают вторым человеком УПЦ МП. На вопрос он бросил трубку и больше не отвечал.
Клименко ответил на вопрос УП и уточнил, что для их церкви "ничего не изменится" после того, как президент Владимир Зеленский утвердил Рождество государственным праздником 25 декабря.
Он отметил, что 7 января теперь не будет государственным праздником, но церковь все равно будет отмечать Рождество именно в этот день.
Клименко напомнил также слова патриарха Филарета, что празднование Рождества 7 января "не является приближением к РПЦ".
Напомним: Владимир Зеленский подписал закон, который меняет даты государственных праздников в соответствии с новоюлианским церковным календарем.