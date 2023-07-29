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В УПЦ МП заявили, что после решения Зеленского по Рождеству "ничего не изменится"

Роман ПетренкоСуббота, 29 июля 2023, 15:52
В УПЦ МП заявили, что после решения Зеленского по Рождеству ничего не изменится
фото: уп

Украинская православная церковь МП сообщила, что продолжит отмечать Рождество Христово в январе.

Источник: Отец Александр (Клименко) в комментарии УП

Детали: Сначала редакция обратилась к подсанкционному митрополиту Антонию, которого считают вторым человеком УПЦ МП. На вопрос он бросил трубку и больше не отвечал.

Клименко ответил на вопрос УП и уточнил, что для их церкви "ничего не изменится" после того, как президент Владимир Зеленский утвердил Рождество государственным праздником 25 декабря.

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Он отметил, что 7 января теперь не будет государственным праздником, но церковь все равно будет отмечать Рождество именно в этот день.

Клименко напомнил также слова патриарха Филарета, что празднование Рождества 7 января "не является приближением к РПЦ".

Напомним: Владимир Зеленский подписал закон, который меняет даты государственных праздников в соответствии с новоюлианским церковным календарем.

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Темы: УПЦ МПрелигияпразднования
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