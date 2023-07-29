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Зеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 16:10
Зеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО
Володимир Зеленський у зверненні 29 липня, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що бійці Сил спеціальних операцій завдають особливо відчутних ударів по російських терористах і брали участь у ключових бойових операціях під час повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: звернення президента

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Деталі: Зеленський повідомив, що в суботу перебуває на Донеччині, зокрема відвідав Часів Яр, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку й Костянтинівку.

Він особисто привітав і нагородив воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня.

Дослівно: "Сили спеціальних операцій – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі. Лише через роки, згодом – така специфіка операцій. Хлопці завдають особливо відчутних ударів по російських терористах.

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З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це участь у ключових бойових операціях. Бахмут, зокрема. Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка. Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мощун, і Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом з розвідкою, разом з "альфівцями" та ВМС. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського. Це теж результат, зокрема, ССО".

Більше деталей: Зеленський повідомив, що за час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій удостоєні звання Героя України, 13 із них посмертно. Загалом 2520 воїнів ССО відзначені державними нагородами.

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський повідомив, що приїхав на передову, щоб привітати Сили спеціальних операцій з професійним святом.

Теми: ЗеленськийССОвійна
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