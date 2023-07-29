Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 16:10
Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО
Владимир Зеленский в обращении 29 июля, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы Сил специальных операций наносят особо ощутимые удары по российским террористам и участвовали в ключевых боевых операциях во время полномасштабного вторжения РФ.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу находится в Донецкой области, в частности посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку.

Реклама:

Он лично поздравил и наградил воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня.

Дословно: "Силы специальных операций – это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Только через годы, впоследствии – такова специфика операций. Ребята наносят особенно ощутимые удары по российским террористам.

Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Зеленский сообщил, что за время войны 17 воинов Сил специальных операций удостоены звания Героя Украины, 13 из них посмертно. Всего 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами.

Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский сообщил, что приехал на передовую, чтобы поздравить Силы специальных операций с профессиональным праздником.

Темы: ЗеленскийССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Все новости...
Зеленский
Зеленский приехал на передовую к ССО
Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов
Катар присоединился к Формуле мира Зеленского
Последние новости
02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
00:58
фото, видеоВ Подмосковье – масштабный пожар на складе
00:18
фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция
00:05
фотоВ ООН шокированы ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье
23:52
Минюст Латвии и Эстонии будут сотрудничать в вопросах конфискации в пользу Украины
23:45
Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
23:18
В Норвегии из-за масштабных наводнений – новые эвакуации людей
23:15
фотоЗеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
22:41
Финляндия планирует разрешить долгосрочное размещение военных США
Все новости...
Реклама: