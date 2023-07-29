Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО

Президент Владимир Зеленский заявил, что бойцы Сил специальных операций наносят особо ощутимые удары по российским террористам и участвовали в ключевых боевых операциях во время полномасштабного вторжения РФ.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу находится в Донецкой области, в частности посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку.

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Он лично поздравил и наградил воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня.

Дословно: "Силы специальных операций – это такой героизм, о котором невозможно рассказать все детали. Только через годы, впоследствии – такова специфика операций. Ребята наносят особенно ощутимые удары по российским террористам.

Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, – это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут, в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледар. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – освобождение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО".

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Больше деталей: Зеленский сообщил, что за время войны 17 воинов Сил специальных операций удостоены звания Героя Украины, 13 из них посмертно. Всего 2520 воинов ССО отмечены государственными наградами.

Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский сообщил, что приехал на передовую, чтобы поздравить Силы специальных операций с профессиональным праздником.