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МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 19:44
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
ЗАЕС, фото: Getty Images

Окупована Запорізька атомна електростанція завершила запланований перехід 5-го енергоблоку на "холодний зупин", одночасно перевівши 4-й енергоблок у "гарячий зупин".

Джерело: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє сайт організації

Деталі: Зазначається, що зміна статусу реактора була здійснена з метою проведення робіт з технічного обслуговування на енергоблоці №5, які можливі лише в режимі "холодного зупину".

Енергоблок №5 був переведений в холодний режим у п’ятницю вранці, через три дні після того, як енергоблок №4 був переведений в гарячий режим, пара з якого зараз використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані.

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Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, закликають ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для виробництва необхідної пари, що дозволило б перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину".

У МАГАТЕ нагадали, що український національний регулятор – Держатомрегулювання – видав нормативні розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків до стану "холодного зупину".

Дослівно: "Вчора команда МАГАТЕ відвідала енергоблок №5, де оглянула корпус реактора, басейн витримки відпрацьованого ядерного палива та парогенератор. Команда відзначила, що все обладнання перебуває в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не виявила жодних мін чи вибухових речовин.

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Однак, під час обходу периметру майданчика в четвер команда підтвердила, що міни, які вони бачили 23 липня, все ще на місці. МАГАТЕ також продовжує запитувати доступ до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх машинних залів".

Більше деталей: Зазначається, що протягом останніх кількох днів команда МАГАТЕ чула поодинокі детонації; деякі на відстані від станції, а деякі, очевидно, ближче.

МАГАТЕ підкреслює, що її експерти на ЗАЕС продовжують уважно стежити за ситуацією щодо наявності води для охолодження шести реакторів ЗАЕС та інших важливих функцій ядерної та фізичної ядерної безпеки після руйнування Каховської греблі на початку червня і подальшого виснаження величезного водосховища поблизу станції.

"Команда МАГАТЕ повідомила, що наявне водопостачання залишається відносно стабільним, а рівень води у великому ставку-охолоджувачі станції знижується приблизно на 1 сантиметр на добу через використання і випаровування. Занурювальні насоси періодично використовувалися для перекачування води з вхідного каналу Запорізької ТЕС (ЗАЕС) у вихідний канал ЗАЕС. Поєднання відкачування води та сильних дощів, що пройшли протягом тижня, призвело до того, що висота скидного каналу ЗАЕС збільшилася приблизно на 25 сантиметрів. На майданчику продовжує залишатися достатній рівень води, якого вистачить на кілька місяців", - йдеться в повідомленні.

Також організація зазначає, що одну зі станцій радіаційного моніторингу за межами об'єкта, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій у минулому, було відновлено на початку цього тижня і знову введено в експлуатацію.

"Однак передача даних до Держатомрегулювання в режимі онлайн все ще не працює. Як тимчасовий захід, дані зі станцій радіаційного моніторингу за межами майданчика вручну передаються команді МАГАТЕ, яка також регулярно проводить незалежний радіаційний моніторинг на майданчику. Дані, отримані за межами майданчика, і власні вимірювання команди завантажуються МАГАТЕ в Міжнародну інформаційну систему радіаційного моніторингу МАГАТЕ (IRMIS)", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 24 липня Енергоатом повідомив, що російські окупанти Запорізької АЕС перевели 4-й енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕокупація
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