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МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 19:44
МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую
ЗАЭС, фото: Getty Images

Оккупированная Запорожская атомная электростанция завершила запланированный переход 5-го энергоблока на "холодную остановку", одновременно переведя 4-й энергоблок в "горячую остановку".

Источник: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает сайт организации

Детали: Отмечается, что изменение статуса реактора было осуществлено с целью проведения работ по техническому обслуживанию на энергоблоке №5, которые возможны только в режиме "холодной остановки".

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Энергоблок №5 был переведен в холодный режим в пятницу утром, через три дня после того, как энергоблок №4 был переведен в горячий режим, пар из которого сейчас используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные энергоблоки остаются в холодном состоянии.

Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на площадке, призывают ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для производства необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодной остановки".

В МАГАТЭ напомнили, что украинский национальный регулятор - Госатомрегулирования - выдал нормативные распоряжения об ограничении работы всех шести энергоблоков до состояния "холодной остановки".

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Дословно: "Вчера команда МАГАТЭ посетила энергоблок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн выдержки отработанного ядерного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование находится в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не обнаружила никаких мин или взрывчатых веществ.

Однако, во время обхода периметра площадки в четверг команда подтвердила, что мины, которые они видели 23 июля, все еще на месте. МАГАТЭ также продолжает запрашивать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их машинным залам".

Больше деталей: Отмечается, что в течение последних нескольких дней команда МАГАТЭ слышала единичные детонации; некоторые на расстоянии от станции, а некоторые, очевидно, ближе.

МАГАТЭ подчеркивает, что ее эксперты на ЗАЭС продолжают внимательно следить за ситуацией относительно наличия воды для охлаждения шести реакторов ЗАЭС и других важных функций ядерной и физической ядерной безопасности после разрушения Каховской плотины в начале июня и дальнейшего истощения огромного водохранилища вблизи станции.

"Команда МАГАТЭ сообщила, что имеющееся водоснабжение остается относительно стабильным, а уровень воды в большом пруду-охладителе станции снижается примерно на 1 сантиметр в сутки из-за использования и испарения. Погружные насосы периодически использовались для перекачки воды из входного канала Запорожской ТЭС (ЗАЭС) в выходной канал ЗАЭС. Сочетание откачки воды и сильных дождей, прошедших в течение недели, привело к тому, что высота сбросного канала ЗАЭС увеличилась примерно на 25 сантиметров. На площадке продолжает оставаться достаточный уровень воды, которого хватит на несколько месяцев", - говорится в сообщении.

Также организация отмечает, что одна из станций радиационного мониторинга за пределами объекта, которая была повреждена в результате боевых действий в прошлом, была восстановлена в начале этой недели и снова введена в эксплуатацию.

"Однако передача данных в Госатомрегулирование в режиме онлайн все еще не работает. В качестве временной меры, данные со станций радиационного мониторинга за пределами площадки вручную передаются команде МАГАТЭ, которая также регулярно проводит независимый радиационный мониторинг на площадке. Данные, полученные за пределами площадки, и собственные измерения команды загружаются МАГАТЭ в Международную информационную систему радиационного мониторинга МАГАТЭ (IRMIS)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 24 июля Энергоатом сообщил, что российские оккупанты Запорожской АЭС перевели 4-й энергоблок станции в режим "горячей остановки", что создает риски в ядерной и радиационной безопасности.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭоккупация
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