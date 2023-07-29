Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 20:13
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Саакашвілі на суді 3 липня, скріншот відео Mtavari TV

Ув’язнений у Грузії експрезидент цієї країни, громадянин України Міхеїл Саакашвілі заснував ініціативу з допомоги дітям, які перебувають на окупованих територіях України або були викрадені, а також дітям загиблих військовослужбовців України.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Дослівно: "Ми, разом із Софією Чконією, вирішили заснувати міжнародну програму/ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги дітям, загубленим або які перебувають на окупованих територіях України, жертвам викрадення, дітям загиблих військовослужбовців України.

Щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей. Ця війна забрала життя вже 535 дітей, багато дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.

Реклама:

Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України".

Деталі: Саакашвілі зазначив, що експертка з моди Софія Чконія має великий досвід гуманітарної діяльності. Він попросив своїх прихильників у Росії, Україні та Грузії допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. Всю інформацію він просить надсилати на адресу: Forhelp114@gmail.com

Ініціатива почне працювати з 2 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Саакашвілідітивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", готуючись до президентських виборів – ISW

фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція

відеоПродовжуємо готувати Українську доктрину – президент

Член ЦВК живе в Голлівуді, за час після вторгнення РФ отримав півтора мільйона з бюджету

відео"Тихими українськими ночами" ССО щедро палять російську техніку

оновлено, фото, відеоРосіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю: є загиблий і поранені

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
06:46
Сили оборони уразили 12 районів зосередження окупантів – зведення
06:18
Росіяни "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах – спротив
05:12
Понад 80 тисяч на місяць: США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів
04:34
Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", готуючись до президентських виборів – ISW
03:54
Воротар "Шахтаря" і збірної України перейшов до португальської "Бенфіки"
02:56
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни
02:10
Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони
01:20
Після вторгнення РФ в Україну зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР
00:58
фото, відеоУ Підмосков’ї – масштабна пожежа на складі
00:18
фотоВорог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція
Усі новини...
Реклама: