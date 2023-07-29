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Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 20:13
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Саакашвілі на суді 3 липня, скріншот відео Mtavari TV

Ув’язнений у Грузії експрезидент цієї країни, громадянин України Міхеїл Саакашвілі заснував ініціативу з допомоги дітям, які перебувають на окупованих територіях України або були викрадені, а також дітям загиблих військовослужбовців України.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Дослівно: "Ми, разом із Софією Чконією, вирішили заснувати міжнародну програму/ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги дітям, загубленим або які перебувають на окупованих територіях України, жертвам викрадення, дітям загиблих військовослужбовців України.

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Щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей. Ця війна забрала життя вже 535 дітей, багато дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.

Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України".

Деталі: Саакашвілі зазначив, що експертка з моди Софія Чконія має великий досвід гуманітарної діяльності. Він попросив своїх прихильників у Росії, Україні та Грузії допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. Всю інформацію він просить надсилати на адресу: Forhelp114@gmail.com

ВІДЕО ДНЯ

Ініціатива почне працювати з 2 серпня.

Передісторія:

Теми: Саакашвілідітивійна
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