Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

Ув’язнений у Грузії експрезидент цієї країни, громадянин України Міхеїл Саакашвілі заснував ініціативу з допомоги дітям, які перебувають на окупованих територіях України або були викрадені, а також дітям загиблих військовослужбовців України.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Дослівно: "Ми, разом із Софією Чконією, вирішили заснувати міжнародну програму/ініціативу з гуманітарної та медичної допомоги дітям, загубленим або які перебувають на окупованих територіях України, жертвам викрадення, дітям загиблих військовослужбовців України.

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Щонайменше 15 тисяч українських дітей викрадено з окупованих територій України, насильно усиновлено у сім'ях країни-окупанта, а також перебувають у будинках для безпритульних дітей. Ця війна забрала життя вже 535 дітей, багато дітей втратили батьків, але їх шукають родичі та Україна як держава.

Навіть за тяжкого стану мого здоров'я я особливо переживаю трагедію дітей, як батько і як громадянин України".

Деталі: Саакашвілі зазначив, що експертка з моди Софія Чконія має великий досвід гуманітарної діяльності. Він попросив своїх прихильників у Росії, Україні та Грузії допомогти у зборі інформації та поверненні дітей. Всю інформацію він просить надсилати на адресу: Forhelp114@gmail.com

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Ініціатива почне працювати з 2 серпня.

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