Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили решил заняться помощью украинским детям

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 20:13
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
Саакашвили на суде 3 июля, скриншот видео Mtavari TV

Заключенный в Грузии экс-президент этой страны, гражданин Украины Михеил Саакашвили основал инициативу по помощи детям, которые находятся на оккупированных территориях Украины или были похищены, а также детям погибших военнослужащих Украины.

Источник: Саакашвили в Facebook

Дословно: "Мы, вместе с Софией Чконией, решили основать международную программу/инициативу по гуманитарной и медицинской помощи детям, потерянным или находящимся на оккупированных территориях Украины, жертвам похищения, детям погибших военнослужащих Украины.

По меньшей мере 15 тысяч украинских детей похищены с оккупированных территорий Украины, насильно усыновлены в семьях страны-оккупанта, а также находятся в домах для беспризорных детей. Эта война унесла жизни уже 535 детей, многие дети потеряли родителей, но их ищут родственники и Украина как государство.

Реклама:

Даже при тяжелом состоянии моего здоровья я особенно переживаю трагедию детей, как отец и как гражданин Украины".

Детали: Саакашвили отметил, что эксперт по моде София Чкония имеет большой опыт гуманитарной деятельности. Он попросил своих сторонников в России, Украине и Грузии помочь в сборе информации и возвращении детей. Всю информацию он просит присылать на адрес: Forhelp114@gmail.com

Инициатива начнет работать со 2 августа.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Саакашвилидетивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW

фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
06:46
Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов – сводка
06:18
Россияне "перевоспитывают" подростков с ВОТ Украины в военных лагерях – сопротивление
05:12
Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов
04:34
Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW
03:54
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
02:56
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины
02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
00:58
фото, видеоВ Подмосковье – масштабный пожар на складе
00:18
фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция
Все новости...
Реклама: