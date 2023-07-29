Саакашвили решил заняться помощью украинским детям

Заключенный в Грузии экс-президент этой страны, гражданин Украины Михеил Саакашвили основал инициативу по помощи детям, которые находятся на оккупированных территориях Украины или были похищены, а также детям погибших военнослужащих Украины.

Источник: Саакашвили в Facebook

Дословно: "Мы, вместе с Софией Чконией, решили основать международную программу/инициативу по гуманитарной и медицинской помощи детям, потерянным или находящимся на оккупированных территориях Украины, жертвам похищения, детям погибших военнослужащих Украины.

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По меньшей мере 15 тысяч украинских детей похищены с оккупированных территорий Украины, насильно усыновлены в семьях страны-оккупанта, а также находятся в домах для беспризорных детей. Эта война унесла жизни уже 535 детей, многие дети потеряли родителей, но их ищут родственники и Украина как государство.

Даже при тяжелом состоянии моего здоровья я особенно переживаю трагедию детей, как отец и как гражданин Украины".

Детали: Саакашвили отметил, что эксперт по моде София Чкония имеет большой опыт гуманитарной деятельности. Он попросил своих сторонников в России, Украине и Грузии помочь в сборе информации и возвращении детей. Всю информацию он просит присылать на адрес: Forhelp114@gmail.com

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Инициатива начнет работать со 2 августа.

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