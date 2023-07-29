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Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах

Катерина ТищенкоСубота, 29 липня 2023, 21:36
Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
Суми, ілюстративне фото: Wikipedia

Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби.

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Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Деталі: В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.

Що передувало: Внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю у суботу ввечері загинули чоловік та жінка, ще одну жінку поранено.

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Теми: Сумиракетний ударвійнаосвіта
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