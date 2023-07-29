Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
Субота, 29 липня 2023, 21:36
Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах.
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На місці прильоту працюють всі необхідні служби.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".
Деталі: В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.
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Що передувало: Внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю у суботу ввечері загинули чоловік та жінка, ще одну жінку поранено.