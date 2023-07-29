Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах

Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах.

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На місці прильоту працюють всі необхідні служби.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється".

Деталі: В ОВА закликали не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків.

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Що передувало: Внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю у суботу ввечері загинули чоловік та жінка, ще одну жінку поранено.