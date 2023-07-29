Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах
Суббота, 29 июля 2023, 21:36
Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах.
На месте прилета работают все необходимые службы.
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Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".
Детали: В ОВА призвали не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий.
Что предшествовало: В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина, еще одна женщина ранена.
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