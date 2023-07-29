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Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 21:36
Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах
Сумы, иллюстративное фото: Wikipedia

Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах.

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На месте прилета работают все необходимые службы.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Детали: В ОВА призвали не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий.

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Что предшествовало: В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина, еще одна женщина ранена.

Темы: Сумыракетный ударвойнаобразование
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