У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу – ЗМІ
Субота, 29 липня 2023, 23:13
Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу.
Джерело: Суспільне Суми
Дослівно: "Вибухом зруйнований один з корпусів навчального закладу. Там триває пожежа, її гасять рятувальники. Місце оточене поліцією.
У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.
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Вибух у Сумах пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги, близько 20:00".
Деталі: Суспільне публікує також фото наслідків удару.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало: Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах. В ОВА повідомляли, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.