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У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 00:35
У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, загинула людина, є поранені
наслідки удару по Сумах, фото: Суспільне Суми

Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу, загинула людина, є поранені

Джерело: Суспільне Суми, МВС

Дослівно: "Вибухом зруйнований один з корпусів навчального закладу. Там триває пожежа, її гасять рятувальники. Місце оточене поліцією.

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У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.

Вибух у Сумах пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги, близько 20:00".

Деталі: Суспільне публікує також фото наслідків удару.

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Що передувало: Російські війська у суботу ввечері завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах. В ОВА повідомляли, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Оновлено: Після опівночі 30 липня МВС повідомило про те, що внаслідок російського авіаудару по навчальному закладу в Сумах одна людина загинула, 5 — поранені.

"Триває ліквідація наслідків пожежі", – ідеться в повідомленні.

Теми: Сумиракетний удар
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