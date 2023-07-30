В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения, погиб человек, есть раненые

В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения, погиб человек, есть раненые.

Источник: Суспільне Суми, МВД

Дословно: "Взрывом разрушен один из корпусов учебного заведения. Там продолжается пожар, его тушат спасатели. Место окружено полицией.

В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено также здание православного храма, расположенного рядом.

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Взрыв в Сумах прогремел до включения сирены воздушной тревоги, около 20:00".

Детали: Суспільне публикует также фото последствий удара.

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Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. В ОВА отмечали, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Обновлено: После полуночи 30 июля МВД сообщило о том, что в результате российского авиаудара по учебному заведению в Сумах один человек погиб, 5 – ранены.

"Продолжается ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении.