Суд арештував нардепа від "ЄС", підозрюваного в шахрайстві: застава – понад 2 млн

Личаківський районий суд Львова обрав підозрюваному в шахрайстві нардепу від партії "Європейська солідарність" Сергію Алексєєву запобіжний захід 60 діб під вартою з альтернативою застави в понад 2 мільйони гривень.

Джерело: "Укрінформ" із зали суду

Деталі: Таке рішення оголосив суддя Дмитро Рудаков.

Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

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Зі свого боку Алєксєєв заявив, що в нього немає таких грошей, його друзі і колеги шукатимуть потрібну суму.

Водночас однопартійці Алєксєєва з "Європейської солідарності" заявляють, що, на їхню думку, оголошення рішення суду умисно затягли до 18.00, щоб не дати можливості провести оплату сьогодні.

Що передувало: Личаківський райсуд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу від "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву через його неявку. У пресслужбі "Європейської солідарності" "Українській правді" пояснили, що Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

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