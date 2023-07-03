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Суд арештував нардепа від "ЄС", підозрюваного в шахрайстві: застава – понад 2 млн

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 18:09
Суд арештував нардепа від ЄС, підозрюваного в шахрайстві: застава – понад 2 млн
Алєксєєв у суді. фото "Укрінформу"

Личаківський районий суд Львова обрав підозрюваному в шахрайстві нардепу від партії "Європейська солідарність" Сергію Алексєєву запобіжний захід 60 діб під вартою з альтернативою застави в понад 2 мільйони гривень.

Джерело: "Укрінформ" із зали суду

Деталі: Таке рішення оголосив суддя Дмитро Рудаков.

Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

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Зі свого боку Алєксєєв заявив, що в нього немає таких грошей, його друзі і колеги шукатимуть потрібну суму.

Водночас однопартійці Алєксєєва з "Європейської солідарності" заявляють, що, на їхню думку, оголошення рішення суду умисно затягли до 18.00, щоб не дати можливості провести оплату сьогодні.

Що передувало: Личаківський райсуд Львова відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в шахрайстві нардепу від "Євросолідарності" Сергію Алєксєєву через його неявку. У пресслужбі "Європейської солідарності" "Українській правді" пояснили, що Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 30 червня стало відомо про затримання чинного нардепа від фракції "Євросолідарність" Сергія Алєксєєва. СБУ повідомила, що разом із ДБР задокументувала, як нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн, а саме за 50 тис. дол. обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.
  • Депутату, який очолює підкомітет у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • У "Європейській солідарності" нічні обшуки у нардепа Алєксєєва назвали "продовженням провокацій і тиску на представників партії".
  • Державне бюро розслідувань просило про арешт Алєксєєва з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень.

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