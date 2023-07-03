Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Затриманий на хабарі голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повернувся на роботу з 3 липня.

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву глави облради на брифінгу

Пряма мова: "Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі".

Деталі: Також Головко прокоментував судову справу, яку розпочали проти нього Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Пряма мова: "Ті звинувачення, які мені інкримінують – неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар – ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо.

Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді (випадку - ред.), якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація".

Більше деталей: На запитання, що це були за гроші, з якими його затримали, Головко відповів:

Пряма мова: "Я не буду коментувати у зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабара не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні".

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