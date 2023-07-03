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Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 3 липня 2023, 22:53
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
МИХАЙЛО ГОЛОВКО. ФОТО З FACEBOOK

Затриманий на хабарі голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повернувся на роботу з 3 липня.

Джерело: Суспільне із посиланням на заяву глави облради на брифінгу 

Пряма мова: "Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі".

Деталі: Також Головко прокоментував судову справу, яку розпочали проти нього Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Пряма мова: "Ті звинувачення, які мені інкримінують – неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар – ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. 

Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді (випадку - ред.), якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація".

Більше деталей: На запитання, що це були за гроші, з якими його затримали, Головко відповів:

Пряма мова: "Я не буду коментувати у зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабара не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні".

Передісторія:

  • 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.
  • 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.
  • 29 червня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

Теми: хабарТернопількорупція
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