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Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави

Євген КізіловЧетвер, 29 червня 2023, 20:10
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави
Михайло Головко. Фото з facebook

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

Джерело: адвокат Головка Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, за голову облради внесли заставу, тому він звільнений з-під варти.

Пряма мова захисника: "Коли буде наступне судове засідання - невідомо, про це ще рано говорити".

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Більше деталей: У разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не відлучатися з Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

Передісторія:

  • 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.
  • 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.

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Теми: Тернопільська областьарештхабарсуд
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