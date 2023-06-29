Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка випустили зі слідчого ізолятора після внесення за нього 800 тис. гривень застави.

Джерело: адвокат Головка Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, за голову облради внесли заставу, тому він звільнений з-під варти.

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Пряма мова захисника: "Коли буде наступне судове засідання - невідомо, про це ще рано говорити".

Більше деталей: У разі внесення застави на підозрюваного покладаються такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися з Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

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