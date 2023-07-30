Міноборони РФ заявило про атаку Москви трьома безпілотниками

Російські пропагандисти повідомляють, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА, постраждала одна особа.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: За даними оборонного відомства РФ, у нападі брали участь три безпілотники: один із них знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території "Москва-Сіті".

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Крім того, ТАСС повідомляє про одного постраждалого внаслідок атаки дронів.

Що передувало: Пропагандистське російське видання ТАСС повідомило про вибух у 50-поверховому будинку, розташованому в "Москва-Сіті"