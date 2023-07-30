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Міноборони РФ заявило про атаку Москви трьома безпілотниками

"Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 06:28
Міноборони РФ заявило про атаку Москви трьома безпілотниками
фото ТАСС

Російські пропагандисти повідомляють, що вночі 30 липня Москву атакували трьома БпЛА, постраждала одна особа.

Джерело: російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: За даними оборонного відомства РФ, у нападі брали участь три безпілотники: один із них знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – подавлено засобами РЕБ, вони впали на території "Москва-Сіті".

Крім того, ТАСС повідомляє про одного постраждалого внаслідок атаки дронів.

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Теми: Росіябезпілотники
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