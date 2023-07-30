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Минобороны РФ заявило об атаке Москвы тремя дронами

"Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 06:28
Минобороны РФ заявило об атаке Москвы тремя дронами
фото ТАСС

Российские пропагандисты сообщают, что ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек.

Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По данным оборонного ведомства РФ, в нападении участвовали три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".

Кроме того, ТАСС сообщает об одном пострадавшем в результате атаки дронов.

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Что предшествовало: Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании, расположенном в "Москва-Сити"

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Темы: Росcиябеспилотники
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