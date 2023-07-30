Минобороны РФ заявило об атаке Москвы тремя дронами
Воскресенье, 30 июля 2023, 06:28
Российские пропагандисты сообщают, что ночью 30 июля Москву атаковали тремя БпЛА, пострадал один человек.
Источник: российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: По данным оборонного ведомства РФ, в нападении участвовали три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами РЭБ, они упали на территории "Москва-Сити".
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Кроме того, ТАСС сообщает об одном пострадавшем в результате атаки дронов.
Что предшествовало: Пропагандистское российское издание ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании, расположенном в "Москва-Сити"