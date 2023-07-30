Сили ППО вночі збили 4 "Шахеди"
Неділя, 30 липня 2023, 08:52
Силами та засобами Повітряних сил знищені усі чотири запущені росіянами БпЛА "Шахед" у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Уночі 30 липня противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131".
Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено ще чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо: Російські окупанти вночі 30 липня атакували двома "Шахедами" Дніпропетровську область, вони збиті.