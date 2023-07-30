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Сили ППО вночі збили 4 "Шахеди"

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 08:52
Сили ППО вночі збили 4 Шахеди
інфографіка: ПС

Силами та засобами Повітряних сил знищені усі чотири запущені росіянами БпЛА "Шахед" у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уночі 30 липня противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131".

Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено ще чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Нагадаємо: Російські окупанти вночі 30 липня атакували двома "Шахедами" Дніпропетровську область, вони збиті.

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Теми: ППОПовітряні сили ЗСУШахед
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