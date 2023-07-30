Силы ПВО ночью сбили 4 "Шахеда"
Воскресенье, 30 июля 2023, 08:52
Силами и средствами Воздушных сил уничтожены все четыре запущенные россиянами БпЛА "Шахед" в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.
Источник: Воздушные силы
Детали: Ночью 30 июля противник атаковал с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА "Shahed-136/131".
Также 29 июля противовоздушной обороной было уничтожено еще четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
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Напомним: Российские оккупанты ночью 30 июля атаковали двумя "Шахедами" Днепропетровскую область, они сбиты.
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