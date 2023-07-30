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Силы ПВО ночью сбили 4 "Шахеда"

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 08:52
Силы ПВО ночью сбили 4 Шахеда
инфографика: ВС

Силами и средствами Воздушных сил уничтожены все четыре запущенные россиянами БпЛА "Шахед" в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Источник: Воздушные силы

Детали: Ночью 30 июля противник атаковал с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА "Shahed-136/131".

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Также 29 июля противовоздушной обороной было уничтожено еще четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним: Российские оккупанты ночью 30 июля атаковали двумя "Шахедами" Днепропетровскую область, они сбиты.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУШахед
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