Важку техніку вагнерівців імовірно віддали російським військам - розвідка Британії

Бойовики "ПВК Вагнер" прибули до Білорусі переважно без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони, вважає розвідка Британії.

Джерело: огляд Міноборони Великої Британії в неділю, "Європейська правда"

Деталі: Британські аналітики наголосили, що в таборі вагнерівців у селі Ціль під Осиповичами було виявлено приблизно 300 наметів і 200 транспортних засобів. Вони зазначили, що намети і місця зберігання транспортних засобів ідентифіковані на супутникових знімках, зроблених 19 липня.

Згідно з оглядом, із середини липня щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", імовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі. Знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів.

Реклама:

За окремими повідомленнями, більшість помічених транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, як-от повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності, констатували британські аналітики.

Дослівно: "Залишається незрозумілим, що сталося з важкою військовою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Існує реальна можливість, що цю техніку змушені були повернути російським військовим".