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Тяжелую технику вагнеровцев вероятно отдали российским войскам – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 09:50
Тяжелую технику вагнеровцев вероятно отдали российским войскам – разведка Британии
фото: риа новости

Боевики "ЧВК Вагнер" прибыли в Беларусь в основном без своей тяжелой техники, поскольку могли передать ее российскому Минобороны, считает разведка Британии.

Источник: обзор Минобороны Великобритании в воскресенье, "Европейская правда"

Детали: Британские аналитики подчеркнули, что в лагере вагнеровцев в селе Цель под Осиповичами было обнаружено примерно 300 палаток и 200 транспортных средств. Они отметили, что палатки и места хранения транспортных средств идентифицированы на спутниковых снимках, сделанных 19 июля 2023 года.

Согласно обзору, с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, расположились в военном лагере в Целе. Снимки показывают, что с середины июля 2023 года на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств.

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По отдельным сообщениям, большинство замеченных транспортных средств – это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин.

Способность "Вагнера" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут ключевыми факторами его будущей боеспособности, констатировали британские аналитики.

Дословно: "Остается непонятным, что произошло с тяжелой военной техникой, которую "Вагнер" использовал в Украине.

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Существует реальная возможность, что эту технику вынуждены были вернуть российским военным".

Темы: Вагнервойна
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