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Ракетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених

Роман ПетренкоНеділя, 30 липня 2023, 11:43
Ракетний удар РФ по закладу освіти в Сумах: зросла кількість загиблих та поранених
фото: дснс

Внаслідок влучання російської ракети по корпусах закладу професійно-технічної освіти в Сумах загинуло двоє людей, поранені 20.

Джерело: Сумська міськрада

Деталі: Уточнюється, що троє людей залишаються у лікарні.

До роботи на місці події загалом залучений 101 працівник поліції, 22 від Нацгвардії, 34 працівники та шість одиниць техніки – від ДСНС.

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Мерія зазначає, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено елементи контактної мережі, комунальники проводять ремонтні роботи.

Нагадаємо: Внаслідок ракетного удару російських військ по Сумах у суботу ввечері зруйновано один із корпусів навчального закладу, було відомо про 1 загиблу та 5 поранених.

Теми: Сумиобстріл
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