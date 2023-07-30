Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых
Воскресенье, 30 июля 2023, 11:43
В результате попадания российской ракеты по корпусам заведения профессионально-технического образования в Сумах погибли два человека, ранены 20.
Источник: Сумский горсовет
Детали: Уточняется, что три человека остаются в больнице.
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К работе на месте происшествия в целом привлечен 101 работник полиции, 22 от Нацгвардии, 34 работника и шесть единиц техники - от ГСЧС.
Мэрия отмечает, что в результате ракетного удара были повреждены элементы контактной сети, коммунальщики проводят ремонтные работы.
Напомним: В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения, было известно об 1 погибшей и 5 раненых.
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