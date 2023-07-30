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Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 11:43
Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых
фото: гсчс

В результате попадания российской ракеты по корпусам заведения профессионально-технического образования в Сумах погибли два человека, ранены 20.

Источник: Сумский горсовет

Детали: Уточняется, что три человека остаются в больнице.

К работе на месте происшествия в целом привлечен 101 работник полиции, 22 от Нацгвардии, 34 работника и шесть единиц техники - от ГСЧС.

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Мэрия отмечает, что в результате ракетного удара были повреждены элементы контактной сети, коммунальщики проводят ремонтные работы.

Напомним: В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения, было известно об 1 погибшей и 5 раненых.

Темы: Сумыобстрел
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