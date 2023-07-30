Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 июля 2023, 11:43
Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых
фото: гсчс

В результате попадания российской ракеты по корпусам заведения профессионально-технического образования в Сумах погибли два человека, ранены 20.

Источник: Сумский горсовет

Детали: Уточняется, что три человека остаются в больнице.

Реклама:

К работе на месте происшествия в целом привлечен 101 работник полиции, 22 от Нацгвардии, 34 работника и шесть единиц техники - от ГСЧС.

Мэрия отмечает, что в результате ракетного удара были повреждены элементы контактной сети, коммунальщики проводят ремонтные работы.

Напомним: В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения, было известно об 1 погибшей и 5 раненых.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Россия атаковала девять украинских областей
Оккупанты авиацией атаковали Змеиный
В поврежденном в Москве здании были офисы министерств, на улице находят документы
Военные испытали на удобство новые "тактические кроссовки" - Минобороны
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: