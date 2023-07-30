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Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 15:26
Sunday Express: Українські спецпризначенці у Британії тренуються повертати Крим цього року
ілюстративне фото: ссо

Британський таблоїд Sunday Express пише, нібито британські війська тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, які планують повернути Крим до Різдва.

Джерело: Sunday Express з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Sunday Express - це британський таблоїд, який симпатизує чинній урядовій партії консерваторів, має друкований тираж близько 150 тисяч примірників.

За його інформацією, понад 2 тисячі українських військових прибули у віддалене місце в Дартмурі в Англії для участі в спеціальних навчаннях.

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Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили, які не розкривають у публікації, здійснюватимуть паралельні атаки.

Операція включатиме удари з повітря, суходолу і з моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву і паралічу російських військ. В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону.

Операції відбуватимуться за підтримки нових запасів ракет дальнього радіуса дії, які постачатимуться з Великої Британії, США та Німеччини.

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Навчання проходять у бойовому таборі в Окегемптоні в графстві Девон. Це місце закрите для всіх інших військових підрозділів і громадськості.

У суботу ввечері високопоставлений представник британського військового відомства зазначив, що акцент роблять на використанні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам "сформувати бойовий простір" перед тим, як завдати удару в серце ворога.

"Операція з його відвоювання буде операцією з розгортання численних атак на російські війська... Ми можемо навчити їх нашої тактики і показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - зазначило джерело.

Теми: Кримдеокупація
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