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Sunday Express: Украинский спецназ в Британии тренируется вернуть Крым в этом году

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 15:26
Sunday Express: Украинский спецназ в Британии тренируется вернуть Крым в этом году
иллюстративное фото: ссо

Британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники сообщил, якобы британские войска тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, которые планируют вернуть Крым до Рождества.

Источник: Sunday Express, "Европейская правда"

Детали: Sunday Express – это британский таблоид, симпатизирующий действующей правительственной партии консерваторов, имеет печатный тираж около 150 тысяч экземпляров

По его информации, более 2 тысяч украинских военных прибыли в отдаленное место в Дартмуре в Англии для участия в специальных учениях.

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Источники издания утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма, в то время как две другие силы, которые не раскрывают в публикации, будут осуществлять параллельные атаки.

Операция будет включать удары с воздуха, суши и с моря, а украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и паралича российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут прорывать оборону.

Операции будут происходить при поддержке новых запасов ракет дальнего радиуса действия, которые будут поставляться из Великобритании, США и Германии.

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Учения проходят в боевом лагере в Окегемптоне в графстве Девон. Это место закрыто для всех других военных подразделений и общественности.

В субботу вечером высокопоставленный представитель британского военного ведомства отметил, что акцент делают на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам "сформировать боевое пространство" перед тем, как нанести удар в сердце врага.

"Операция по его отвоеванию будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска... Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", – отметил источник.

Темы: Крымдеоккупация
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