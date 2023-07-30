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Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 17:24
Зеленський хоче, щоб нардепи відчули: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні
Володимир Зеленський в Івано-Франківську 30 липня, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Верховна Рада має ухвалити всі закони, необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом щодо членства України й закликає громади тиснути на нардепів для їх ухвалення.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Представили громадам нашу роботу щодо Формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики, і є частина, у якій можуть допомогти.

Зокрема, із тим, щоб у народних депутатів України був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень.

Мають бути ухвалені всі закони, які потрібні для відкриття переговорів із Євросоюзом. І якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно – він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе: або вони за Україну, або їм буде складно в Україні".

Теми: ЗеленськийВерховна РадаЄС
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