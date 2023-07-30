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Зеленский хочет, чтобы нардепы чувствовали: или они за Украину, или им будет сложно в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 17:24
Зеленский хочет, чтобы нардепы чувствовали: или они за Украину, или им будет сложно в Украине
Владимир Зеленский в Ивано-Франковске 30 июля, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Верховная Рада должна принять все законы, необходимые для открытия переговоров с Евросоюзом относительно членства Украины и призывает общины давить на нардепов для их принятия.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Представили общинам нашу работу по Формуле мира, гарантиям безопасности для Украины на время до вступления в НАТО, переговоров с Альянсом и с Евросоюзом. Люди должны понимать детали нашей международной политики, и есть часть, в которой могут помочь.

В частности, с тем, чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений.

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Должны быть приняты все законы, которые нужны для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно – он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себе: или они за Украину, или им будет сложно в Украине".

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Темы: ЗеленскийВерховная РадаЕС
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