У Сватовому відчутний нестерпний трупний запах через тіла окупантів – Генштаб

За даними українського Генштабу, в окупованому Сватовому Луганської області відчутний сильний трупний запах, оскільки окупанти не вивозять тіла загиблих із території переповненого міського моргу.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

Зокрема, в місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".

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Деталі: Генштаб також повідомляє, що у місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.

Внаслідок цього місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування.