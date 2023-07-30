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В Сватово ощущается невыносимый трупный запах из-за тел оккупантов – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 19:21
В Сватово ощущается невыносимый трупный запах из-за тел оккупантов – Генштаб
иллюстративное фото svatove.city

По данным украинского Генштаба, в оккупированном Сватово Луганской области ощущается сильный трупный запах, поскольку оккупанты не вывозят тела погибших с территории переполненного городского морга.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов.

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В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян. Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах".

Детали: Генштаб также сообщает, что в городе Старобельск захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпитали для оказания медицинской помощи раненым оккупантам.

В результате местные жители пожилого возраста жалуются на отсутствие возможности получить хоть какое-то лечение.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаГенштаб
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