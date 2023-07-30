Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки – Єрмак
Наступного тижня Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП
Деталі: За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.
Єрмак підкреслив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.
Пряма мова: "І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня.
Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки".
Що передувало: Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України.
Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.