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Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки – Єрмак

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 30 липня 2023, 19:43
Україна починає переговори зі США щодо гарантій безпеки – Єрмак
Андрій Єрмак в Івано-Франківську 30 липня, фото: ОП

Наступного тижня Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави. 

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП

Деталі: За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. 

Єрмак підкреслив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.

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Пряма мова: "І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня.

Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки".

Що передувало: Країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України

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Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Теми: СШАгарантії безпекиАндрій Єрмак
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