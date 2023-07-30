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Украина начинает переговоры с США по гарантиям безопасности - Ермак

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 30 июля 2023, 19:43
Украина начинает переговоры с США по гарантиям безопасности - Ермак
Андрей Ермак в Ивано-Франковске 30 июля, фото: ОП

На следующей неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Конгрессе местных и региональных властей, который состоялся в Ивано-Франковске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП

Детали: По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. 

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Ермак подчеркнул, что Украина уже работает над двусторонними соглашениями с партнерами.

Прямая речь: "И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе.

Гарантии по безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки".

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Что предшествовало: Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. 

Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Темы: СШАгарантии безопасностиАндрей Ермак
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