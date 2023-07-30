Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток

Росіяни у неділю ввечері обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними снарядами, поранення дістали 3 місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "30 липня 2023 року, о 19:23, окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч".

Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки".

Що передувало: Раніше внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівської громади на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще двоє мешканців зазнали поранень.