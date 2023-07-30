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Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 21:59
Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток
наслідки обстрілу Костянтинівки увечері 30 липня, фото прокуратури

Росіяни у неділю ввечері обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними снарядами, поранення дістали 3 місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "30 липня 2023 року, о 19:23, окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч".

Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

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Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки".

Що передувало: Раніше внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівської громади на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще двоє мешканців зазнали поранень.

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Теми: Донецька областьвійна
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