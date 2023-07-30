Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток

Катерина ТищенкоНеділя, 30 липня 2023, 21:59
Росіяни обстріляли Костянтинівку касетними снарядами, серед поранених підліток
наслідки обстрілу Костянтинівки увечері 30 липня, фото прокуратури

Росіяни у неділю ввечері обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними снарядами, поранення дістали 3 місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "30 липня 2023 року, о 19:23, окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч".

Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки".

Що передувало: Раніше внаслідок обстрілу росіянами Костянтинівської громади на Донеччині у неділю загинув чоловік, ще двоє мешканців зазнали поранень.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
Окупанти обстріляли Костянтинівську громаду: є загиблий і поранені
ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці
У ЗСУ показали, як зачищають звільнене Старомайорське
Останні новини
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
Усі новини...
Реклама: