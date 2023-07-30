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Россияне обстреляли Константиновку кассетными снарядами, среди раненых подросток

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 21:59
Россияне обстреляли Константиновку кассетными снарядами, среди раненых подросток
последствия обстрела Константиновки вечером 30 июля, фото прокуратуры

Россияне в воскресенье вечером обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными снарядами, ранения получили 3 местных жителей, среди которых 13-летний мальчик.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "30 июля 2023 года, в 19:23, оккупанты в очередной раз обстреляли г. Константиновку. На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО "Смерч".

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Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Кроме того, были повреждены частные жилые дома".

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Что предшествовало: Ранее в результате обстрела россиянами Константиновской громады в Донецкой области в воскресенье погиб мужчина, еще двое жителей получили ранения.

Темы: Донецкая областьвойна
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