Окупанти завдали ударів по Харкову, в місті виникла пожежа
Понеділок, 31 липня 2023, 00:25
Після опівночі 31 липня росіяни завдали удару по Харкову, в місті пролунали вибухи.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: Синєгубов повідомив, що "окупанти завдають ударів".
Закликав жителів міста Харків та області перебувати в укриттях.
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Суспільне Харків зазначило, що в Харкові пролунали вибухи.
Нагадаємо: Після опівночі 31 липня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території України.
Оновлено: О 00:33 Терехов повідомив, що "було чутно два прильоти".
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За попередніми даними, відбулося потрапляння у нежитлові приміщення.
На місці прильоту виникла пожежа.
"Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС", – додав Терехов.