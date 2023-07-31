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Окупанти завдали ударів по Харкову, в місті виникла пожежа

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 00:25
Окупанти завдали ударів по Харкову, в місті виникла пожежа
ХАРКІВ, ілюстративне ФОТО: ДІАНА РУДА

Після опівночі 31 липня росіяни завдали удару по Харкову, в місті пролунали вибухи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов повідомив, що "окупанти завдають ударів".

Закликав жителів міста Харків та області перебувати в укриттях.

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Суспільне Харків зазначило, що в Харкові пролунали вибухи.

Нагадаємо: Після опівночі 31 липня Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на всій території України.

Оновлено: О 00:33 Терехов повідомив, що "було чутно два прильоти".

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За попередніми даними, відбулося потрапляння у нежитлові приміщення.

На місці прильоту виникла пожежа.

"Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС", – додав Терехов.

Теми: Харківвибухракетний удар
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