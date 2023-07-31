Оккупанты нанесли удары по Харькову, в городе возник пожар

После полуночи 31 июля россияне нанесли удар по Харькову, в городе прогремели взрывы.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне Харьков, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Синегубов сообщил, что "оккупанты наносят удары".

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Призвал жителей города Харьков и области находиться в укрытиях.

Общественное Харьков отметило, что в Харькове прогремели взрывы.

Напомним: После полуночи 31 июля Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на всей территории Украины.

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Обновлено: В 00:33 Терехов сообщил, что "было слышно два прилета".

По предварительным данным, произошло попадание в нежилые помещения.

На месте прилета возник пожар.

"О пострадавших информации пока нет. На месте работают ГСЧС", - добавил Терехов.