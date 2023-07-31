У боях за Україну загинув актор Євген Світличний
Понеділок, 31 липня 2023, 00:58
На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний.
Джерело: український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов, український кінорежисер Олег Сенцов
Деталі: Іванов написав, що Світличний – актор, що втілив образ Карася у фільмі "Носоріг".
Сенцов зазначив: "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".
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Для довідки: Євген Світличний – чемпіон України з фрі-файту, майстер спорту, переможець багатьох професійних турнірів.
Йому було 29 років.