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В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

"Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 00:58
В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный
Евгений Светличный, фото из facebook Вероники Вельч

На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.

Источник: украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов, украинский кинорежиссер Олег Сенцов

Детали: Иванов написал, что Светличный – актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог".

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Сенцов отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".

Для справки: Евгений Светличный – чемпион Украины по фри-файту, мастер спорта, победитель многих профессиональных турниров.

Ему было 29 лет.

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Темы: войнакино
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