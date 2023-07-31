В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный
Понедельник, 31 июля 2023, 00:58
На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.
Источник: украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов, украинский кинорежиссер Олег Сенцов
Детали: Иванов написал, что Светличный – актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог".
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Сенцов отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".
Для справки: Евгений Светличный – чемпион Украины по фри-файту, мастер спорта, победитель многих профессиональных турниров.
Ему было 29 лет.
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