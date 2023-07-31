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Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 31 липня 2023, 08:10
Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий
наслідки російської атаки на Харків вночі 31 липня, скриншот з відео обласної прокуратури

Вночі 31 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Пряма мова: "О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Чубенко зазначив, що в Харкові було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщеннях одного з комерційних підприємств.

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На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він знаходився неподалік від епіцентру вибуху.

 
фото ДСНС 

Також внаслідок влучання відбулася пожежа на площі 200 м кв.

 
Фото ДСНС 

Пізніше у ДСНС уточнили, що складська будівля частково зруйнована. Постраждалий виявився охоронцем підприємства. Чоловіка госпіталізували.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДСНС 

Крім того, ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих нема.

Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
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