Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 31 липня 2023, 08:10
Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий
наслідки російської атаки на Харків вночі 31 липня, скриншот з відео обласної прокуратури

Вночі 31 липня росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Пряма мова: "О 12 годині ночі російські окупанти здійснили запуск по нашому регіону ракет типу С-300 з території Білгородської області". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Чубенко зазначив, що в Харкові було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщеннях одного з комерційних підприємств.

На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік, він знаходився неподалік від епіцентру вибуху.

 
фото ДСНС 

Також внаслідок влучання відбулася пожежа на площі 200 м кв.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС 

Пізніше у ДСНС уточнили, що складська будівля частково зруйнована. Постраждалий виявився охоронцем підприємства. Чоловіка госпіталізували.

 
фото ДСНС 

Крім того, ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. За словами Чубенка, загиблих і травмованих нема.

Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: