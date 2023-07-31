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Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 08:10
Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший
последствия российской атаки на Харьков ночью 31 июля, скриншот из видео областной прокуратуры

Ночью 31 июля россияне ударили по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Источник: пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Прямая речь: "В 12 часов ночи российские оккупанты осуществили запуск по нашему региону ракет типа С-300 с территории Белгородской области". 

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фото ГСЧС

Детали: Чубенко отметил, что в Харькове было попадание по территории Новобаварского района, в складские помещения одного из коммерческих предприятий.

На месте прилета телесные повреждения получил мужчина, он находился неподалеку от эпицентра взрыва.

 
Фото ГСЧС

Также в результате попадания произошел пожар на площади 200 м кв. 

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Фото ГСЧС

Позже в ГСЧС уточнили, что складское здание частично разрушено. Пострадавший оказался охранником предприятия. Мужчину госпитализировали.

 
фото ГСЧС

Кроме того, еще одна ракета попала по территории частного домовладения в поселке Великий Бурлук. По словам Чубенко, погибших и травмированных нет.

Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
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