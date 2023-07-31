У Кривому Розі пролунали вибухи, росіяни влучили у багатоповерхівку
У Кривому Розі пролунали вибухи вранці 31 липня – росіяни завдали по місту ракетного удару, поцілили у житлову багатоповерхівку.
Джерело: керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул та Повітряні сили у Telegram, карта тривог, МВС, місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" у Telegram
Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".
Деталі: Повітряні сили раніше повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Наразі у цих областях оголошена повітряна тривога.
Місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" згодом опублікувало перші відео з наслідками ранкового прильоту по Кривому Рогу.
Наслідки ранкового прильоту по Кривому Рогу. Відео місцевого видання "Перший міський. Кривий Ріг" pic.twitter.com/MJcjfBcNLv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2023ВІДЕО ДНЯ
На відео видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах − це свідчить про те, що росіяни знову атакували мирних мешканців.
На відео видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах у Кривому Розі. Відео місцевого видання "Перший міський. Кривий Ріг" pic.twitter.com/Xn900DiJj0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2023
У МВС повідомили, що окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.
Правоохоронці закликають мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Пізніше місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, що росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку.