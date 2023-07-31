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У Кривому Розі пролунали вибухи, росіяни влучили у багатоповерхівку

Ірина БалачукПонеділок, 31 липня 2023, 09:19
У Кривому Розі пролунали вибухи, росіяни влучили у багатоповерхівку
Скриншот з відео "Перший міський. Кривий Ріг". Колаж УП

У Кривому Розі пролунали вибухи вранці 31 липня – росіяни завдали по місту ракетного удару, поцілили у житлову багатоповерхівку.   

Джерело: керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул та Повітряні сили у Telegram, карта тривог, МВС, місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Деталі: Повітряні сили раніше повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Наразі у цих областях оголошена повітряна тривога.

Місцеве видання "Перший міський. Кривий Ріг" згодом опублікувало перші відео з наслідками ранкового прильоту по Кривому Рогу. 

На відео видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах − це свідчить про те, що росіяни знову атакували мирних мешканців.

У МВС повідомили, що окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби.

Правоохоронці закликають мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше місцеві Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, що росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку.   

 

Теми: Кривий Рігвибухвійна
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