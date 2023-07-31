Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 09:19
В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку
Скриншот с видео "Первый городской. Кривой Рог". Коллаж УП

В Кривом Роге раздались взрывы утром 31 июля – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.

Источник: руководитель Совета обороны города Александр Вилкул и Воздушные силы в Telegram, карта тревог, МВД, местное издание "Первый городской. Кривой Рог" в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Детали: Воздушные силы ранее сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Реклама:

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Местное издание "Первый городской. Кривой Рог" позже опубликовало первые видео с последствиями утреннего прилета по Кривому Рогу.

На видео видны выбитые окна и поврежденная мебель в квартирах – это свидетельствует о том, что россияне снова атаковали мирных жителей.

В МВД сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.

Правоохранители призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, что россияне попали в жилую многоэтажку.

Темы: Кривой Рогвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинская ПВО уже сбила 13 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

видеоСБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"

картаВ Кривом Роге прогремели взрывы, в части областей тревога

Силы обороны достигли тактически значимых успехов на западе Запорожской области – ISW

Все новости...
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
Оккупанты подключают Милове на Луганщине к российской связи – штаб
Защитники за неделю освободили 12,6 кв. км на юге и 2 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
Оккупанты утром ударили "Градами" по центру Херсона: 1 погибший, 4 раненых
Последние новости
19:10
Силы обороны имели частичный успех в районе Роботино Запорожской области – сводка Генштаба
19:00
В России заявили об атаке украинского беспилотника в Белгородской области
18:38
НБУ увеличил продажу валюты из резервов до более 469 миллионов долларов
18:23
Украинская ПВО уже сбила 13 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы
17:57
В Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали Эйфелеву башню
17:51
Залужный принял руководителя Штаба обороны Великобритании, рассказал об обстановке на поле боя
17:43
В государственном "Сенс Банке" может смениться председатель правления - Forbes
17:38
В Минэнерго рассказали, где сложнее всего с подготовкой к отопительному сезону
17:25
В Киевской области полиция изъяла собаку у владельцев, которые оставляли ее в жару на балконе. ВИДЕО
17:08
В ОЭСР оценят ключевой законопроект о корпоративном управлении госкомпаний
Все новости...
Реклама: