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В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку

Ирина БалачукПонедельник, 31 июля 2023, 09:19
В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку
Скриншот с видео "Первый городской. Кривой Рог". Коллаж УП

В Кривом Роге раздались взрывы утром 31 июля – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.

Источник: руководитель Совета обороны города Александр Вилкул и Воздушные силы в Telegram, карта тревог, МВД, местное издание "Первый городской. Кривой Рог" в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

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Детали: Воздушные силы ранее сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Местное издание "Первый городской. Кривой Рог" позже опубликовало первые видео с последствиями утреннего прилета по Кривому Рогу.

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На видео видны выбитые окна и поврежденная мебель в квартирах – это свидетельствует о том, что россияне снова атаковали мирных жителей.

В МВД сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.

Правоохранители призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, что россияне попали в жилую многоэтажку.

Темы: Кривой Рогвзрыввойна
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