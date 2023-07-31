В Кривом Роге раздались взрывы, россияне попали в многоэтажку
В Кривом Роге раздались взрывы утром 31 июля – россияне нанесли по городу ракетный удар, попали в жилую многоэтажку.
Источник: руководитель Совета обороны города Александр Вилкул и Воздушные силы в Telegram, карта тревог, МВД, местное издание "Первый городской. Кривой Рог" в Telegram
Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Детали: Воздушные силы ранее сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.
В этих регионах объявлена воздушная тревога.
Местное издание "Первый городской. Кривой Рог" позже опубликовало первые видео с последствиями утреннего прилета по Кривому Рогу.
Наслідки ранкового прильоту по Кривому Рогу. Відео місцевого видання "Перший міський. Кривий Ріг" pic.twitter.com/MJcjfBcNLv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2023
На видео видны выбитые окна и поврежденная мебель в квартирах – это свидетельствует о том, что россияне снова атаковали мирных жителей.
На відео видно вибиті вікна і пошкоджені меблі у квартирах у Кривому Розі. Відео місцевого видання "Перший міський. Кривий Ріг" pic.twitter.com/Xn900DiJj0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2023
В МВД сообщили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы.
Правоохранители призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, что россияне попали в жилую многоэтажку.